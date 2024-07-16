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Дрон ВСУ взорвался в частном секторе белгородского села Байцуры

Гладков: в белгородском селе Байцуры сдетонировал дрон ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский дрон атаковал село Байцуры в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал в частном секторе населенного пункта. В результате повреждения получили один автомобиль и один жилой дом. У последнего оказались выбиты окна, а также посечены кровля и внутренняя отделка.

«Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Гладков добавил, что в данный момент сотрудники профильных органов уточняют информацию о последствиях атаки.

Утром 16 июля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка и город Шебекино, расположенные в Белгородской области. Как рассказал глава региона, из-за действий украинских войск пострадали четыре человека.

В Шебекине ранения получили три мирных жителя. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, а у третьего — оскольчатый перелом челюсти. Мужчина, пострадавший в Новой Таволжанке, получил осколочные ранения поясничной области и конечностей.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал девятимесячный ребенок.

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