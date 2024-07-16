Стало известно, сколько заплатят бойцам ВС РФ за первый сбитый F-16

Солдатам Вооруженных сил России, которые первыми уничтожат американский истребитель F-16 или F-15, заплатят 15 млн рублей. Об этом в беседе с пресс-службой Минобороны РФ заявил заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей», — рассказал представитель компании.

Также он сообщил, что 16 июля состоялось вручение денежных вознаграждений за ликвидацию танков Abrams и Leopard — за каждую уничтоженную единицу компания платит по 500 тыс. рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс перечислил слабые стороны F-16.