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Российские бойцы уничтожили два склада ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ: бойцы «Днепра» уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ

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РИА «Новости»

Бойцы группировки российских войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили два полевых склада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые использовались для хранения боеприпасов. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям трех бригад украинских войск. Под удары попали живая сила и техника 65-й механизированной бригады, а также 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ. Места их дислокации находились в районе запорожского населенного пункта Новоданиловка, херсонского населенного пункта Бургунка и города Херсона.

«Потери ВСУ составили до 120-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей <...> и два полевых склада боеприпасов», — говорится в сводке.

Более того, российские бойцы вывели из строя две американские гаубицы M777 и одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

15 июля Минобороны РФ заявило, что суточные потери украинских войск в зоне боевых действий составили 1,9 тыс. солдат. При этом военным группировки «Днепр» удалось ликвидировать до 110 представителей ВСУ.

Ранее в Херсонской области заявили об отказе украинских военных от попыток высадиться на левом берегу реки Днепр.

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