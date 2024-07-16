Ранившего военного в Париже отправили в психбольницу

Мужчину, который предположительно ранил военного на вокзале в Париже во Франции, поместили в психиатрический стационар полицейской префектуры. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений участнику (антитеррористической — «Газета.Ru) операции «Часовой» на станции Восточного вокзала в Париже, был помещен в психиатрический стационар префектуры полиции Парижа», — говорится в сообщении.

Позже телеканал выяснил, что злоумышленником оказался 40-летний выходец из Демократической Республики Конго. Гражданство Франции мужчина получил в 2006 году.

Также было установлено, что мужчина был судим за другое преступление в 2018 году. Тогда его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, во время нападения мужчина кричал фразу «Бог велик!» на французском языке. С этим криком злоумышленник нанес военному ранение в плечо ножом.

Ранее сочинец напал с ножом на едущий автомобиль и попал на видео.