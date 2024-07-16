В Минобороны сообщили о сбитом самолете ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и 28 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, российские силы ПВО уничтожили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS производства США.

До этого российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мариуполь.

В Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Уточняется, что девять беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.