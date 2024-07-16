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Российско-китайское морское патрулирование завершилось

В Южно-Китайском море завершилось совместное патрулирование России и КНР

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Iranian Army/AP

Совместное российско-китайское морское патрулирование в Южно-Китайском море завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Всего за 15 дней совместного российско-китайского патрулирования кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдено порядка 4,8 тысяч морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что ряд кораблей провел тренировку по конвоированию судна в проливной зоне. В ходе патрулирования была организована комплексная оборона одного из кораблей — участников мероприятия при проходе.

Российские и китайские моряки также тренировались действовать в составе различных строев. Кроме того, решали противолодочные задачи и тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника.

До этого в Минобороны заявили, что совместное патрулирование российских и китайских кораблей в Тихом океане не направлено против каких-либо других стран.

Ранее в КНР заявили о готовности укреплять связи с российской армией.

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