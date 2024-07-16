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США столкнулись с проблемами в производстве атомных подводных лодок

Bloomberg: США столкнулись с препятствиями в производстве подводного флота

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Keystone Press Agency/Global Look Press

США столкнулись с проблемами в производстве атомных подводных лодок для Австралии и отстают от намеченных сроков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сделка по обмену технологиями подводных лодок и вооружений США с Великобританией и Австралией, о которой объявили в 2021 году, была призвана создать новый альянс, определяющий будущее поколение и направленный на сдерживание Китая. Но три года спустя критики утверждают, что их оборонное партнерство в рамках альянса AUKUS не достигло большого прогресса, говорится в статье.

Ключевым моментом сделки, подчеркивает Bloomberg, является план продажи атомных ударных подводных лодок США для замены стареющих австралийских лодок и увеличения мощности в Тихом океане. При этом американские верфи уже отстают на годы даже без дополнительного спроса.

Согласно соглашению AUKUS, Австралия должна получить свои первые подводные лодки американского производства где-то после 2032 года.

«Если перемотать на 10 лет вперед, я буду шокирован, если у австралийцев появится подлодка. Кажется очень оптимистичным думать, что все эти инвестиции окупятся к тому времени», — сказал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

Чиновники трех стран не столь пессимистичны, но признают, что на начальном этапе усилия столкнулись с препятствиями, добавил Bloomberg.

Ранее в США заявили, что готовность их флота ниже стандартов.

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