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Израильские силовики блокировали подъездные пути к городу Эйлат

Израильская полиция сообщила о блокировке Эйлата из соображений безопасности

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Dylan Martinez/Reuters

Израильские силовики заблокировали подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море. Объявление об этом появилось в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источники издания SrugimNews в полиции отметили, что такое решение приняли из-за подозрений на «инцидент с безопасностью». Водителей просили выбирать альтернативные маршруты.

Спустя некоторое время проезд был снова открыт.

До этого Египет потребовал от Армии обороны Израиля выхода с территории палестинской части захваченного КПП «Рафах». В Каире подчеркнули, что требуют от израильской стороны обеспечения свободы передвижения гуманитарной, чрезвычайной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленного открытия всех наземных пунктов пропуска на границе Египта с сектором Газа. Заявление сопровождалось сообщением о том, что Египет принял израильскую и американскую делегации для обсуждения нерешенных вопросов, касающихся перемирия в секторе Газа.

Ранее в США рассказали, как Египет сорвал соглашение Израиля и ХАМАС.

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