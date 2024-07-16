Украинские СМИ сообщили о взрывах под Харьковом

В пригороде Харькова на Украине произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

При этом подробностей о том, где конкретно слышали взрывы и какие последствия, журналисты не сообщили.

В Харьковской области уже более восьми часов работают сирены воздушной тревоги.

До этого повреждения получили объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщал глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Некоторое время назад сообщалось о взрывах в приграничной с Россией Черниговской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Никополе.