Украинские СМИ сообщили о взрывах под Харьковом

В пригороде Харькова на Украине произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».
При этом подробностей о том, где конкретно слышали взрывы и какие последствия, журналисты не сообщили.
В Харьковской области уже более восьми часов работают сирены воздушной тревоги.
До этого повреждения получили объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщал глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.
Некоторое время назад сообщалось о взрывах в приграничной с Россией Черниговской области Украины.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее на Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Никополе.