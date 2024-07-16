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При обстреле ВСУ белгородского села и Шебекино пострадали местные жители

Гладков: четыре человека ранены при обстреле ВСУ Новой Таволжанки и Шебекино

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка и города Шебекино пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекино пострадали трое. Один мужчина получил осколочное ранение ноги, у второго зафиксировали проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Медики доставили их в больницу.

В селе Новая Таволжанка пострадал мужчина — врачи диагностировали у него осколочные ранения поясничной области, а также руки и ноги. Он самостоятельно обратился в больницу.

Гладков добавил, что в Шебекино в двух многоквартирных домах оказалось повреждено остекление, а также повреждения зафиксировали в нескольких квартирах. В пяти частных домах выбило окна, осколки от снарядов посекли кровлю и фасады, а также повредили восемь автомобилей. В одном муниципальном учреждении нашли повреждения на гаражах и четырех единицах техники. Также нашли повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично пропало электричество.

В Новой Таволжанке снаряд повредил соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в Белгороде произошли взрывы.

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