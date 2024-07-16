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Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мариуполь

ТАСС: российские средства ПВО за ночь сбили шесть ракет ВСУ над Мариуполем

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отразили ракетную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

«Около полуночи была очередная атака на Мариуполь. Отработала система ПВО, все шесть воздушных целей сбиты. Предварительно, это были дальнобойные ракеты», — сообщили в оперативных службах.

Там также добавили, что пострадавших и происшествий в городе нет.

В Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Уточняется, что девять беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

До этого в ведомстве сообщили, что российские военные из подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в ДНР.

Ранее группировка войск «Центр» за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ДНР.

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