Над пятью российскими регионами сбили 13 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять беспилотников над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Днем 15 июля стало известно, что обезвреженный в Орловской области беспилотник ВСУ упал на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.

По данным Минобороны РФ, всего утром 15 июля над Россией сбили шесть беспилотников, один — над Орловской, два — над Брянской областью и еще три — в Курской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.