В приграничном с Россией регионе Украины произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины утром 16 июля. Об этом сообщает телеканал ТСН.

В регионе объявлена воздушная тревога.

«Черниговская область — взрывы», — говорится в сообщении канала.

Днем 15 июля в Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Сообщалось также о мощном ударе в Одессе.

Вечером того же дня стало известно, что одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области Украины получило повреждения, в регионе на тот момент действовала воздушная тревога.

Ночью воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской и Киевской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.