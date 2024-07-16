В центральной части Украины услышали взрывы

На Украине в городе Каневе Черкасской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Режим воздушной тревоги объявили в трех областях страны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 1:05 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал сначала в Харьковской области, а после 1:14 мск она распространилась на Черкасскую и Киевскую области.

Днем 15 июля в Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Сообщалось также о мощном ударе в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Никополе.