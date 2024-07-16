РИА Новости: за ВСУ воюют члены мотоклуба Bandidos

Члены международного мотоклуба Bandidos, базирующегося в США, участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом официальные представительства организации продолжают функционировать на территории России. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов РИА Новости.

«Был проведен анализ интернет-ресурсов, связанных с мотоклубом Bandidos, а также мониторинг социальных сетей членов организации. Проверка фотоматериалов показала, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ», — сообщил источник, отметив, что деятельность мотоклуба на территории России продолжается.

Штаб-квартира Bandidos находится в Техасе, а клуб имеет обширную сеть филиалов в 22 странах.

Из открытых данных в социальных сетях журналист РИА Новости выяснил личности нескольких членов мотоклуба, которые также являются военнослужащими ВСУ.

Например, участник Bandidos MC Odessa Arcadia по имени Анатолий Боровский отправился служить в ВСУ под позывным «Талибан». Согласно опубликованным им документам, Боровский родился в Дзержинске (ДНР) и постоянно проживает в Одессе.

Bandidos — это международный мотоклуб, который насчитывает 2 400 членов в 210 чаптерах (отделениях), базирующихся в 16 странах.

Ранее потасовка байкеров и гаишников в Белгороде попала на видео.