Заявления министра обороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукана Хелеза о производстве дронов-камикадзе, которые, по его словам, могут быть экспортированы на Украину, вызвали тревогу и должны быть расследованы правоохранительными органами. Об этом пишет РИА Новости.

Глава министерства и заместитель председателя Совета министров БиГ Сташа Кошарац отметил, что поставки оружия в Киев и его производство без согласования с министерством внешней торговли и экономических отношений являются преступлением.

Хелез опубликовал фотографию с FPV-очками для управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и заявил, что это «лучший пенициллин» для разделения БиГ. Он также утверждал, что в мусульманско-хорватской части Федерации БиГ началось производство дронов-камикадзе для поставок в Украину.

Министр Кошарац подчеркнул, что до настоящего момента ни один договор о производстве дронов-камикадзе не был представлен на утверждение министерству внешней торговли и экономических отношений БиГ, что делает такие действия незаконными. Он также подчеркнул, что заявления Хелеза могут нанести ущерб компаниям оборонной промышленности и нарушить международные стандарты.

Кошарац призвал проверить заявления министра Хелеза о производстве и испытаниях дронов-камикадзе на территории БиГ и за ее пределами. Он также подчеркнул, что незаконное производство оружия должно быть серьезно расследовано и ответственные лица должны нести за это ответственность в соответствии с законом.

Ранее высокопоставленный силовик Боснии и Герцеговины сбежал в Хорватию.