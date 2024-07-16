В Германии заявили о нежелании передавать Украине истребители F-16

Спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкий кабмин не планирует передавать Украине боевые самолеты, включая истребители F-16, которых нет на вооружении бундесвера. Об этом сообщает РИА Новости.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Хебештрайта, сейчас украинские пилоты проходят обучение на F-16, а без него они не смогут использовать немецкие боевые самолеты.

«Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные», — подчеркнул он.

При этом немецкий чиновник отметил, что Германия сосредоточена на передаче Украине средств противовоздушной обороны.

Перед этим на Западе заявили о проблемах с подготовкой украинских пилотов для F-16 и отметили крайне низкое число пилотов, которые проходят такую подготовку.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости соблюдать осторожность относительно сроков завершения обучения украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Ранее Германия тайно снабдила Украину большим количеством танков и боеприпасов.