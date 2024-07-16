Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о нежелании передавать Украине истребители F-16

Спикер кабмина ФРГ Хебештрайт заявил о нежелании передавать Украине самолеты

close
100%
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкий кабмин не планирует передавать Украине боевые самолеты, включая истребители F-16, которых нет на вооружении бундесвера. Об этом сообщает РИА Новости.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Хебештрайта, сейчас украинские пилоты проходят обучение на F-16, а без него они не смогут использовать немецкие боевые самолеты.

«Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные», — подчеркнул он.

При этом немецкий чиновник отметил, что Германия сосредоточена на передаче Украине средств противовоздушной обороны.

Перед этим на Западе заявили о проблемах с подготовкой украинских пилотов для F-16 и отметили крайне низкое число пилотов, которые проходят такую подготовку.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости соблюдать осторожность относительно сроков завершения обучения украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Ранее Германия тайно снабдила Украину большим количеством танков и боеприпасов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами