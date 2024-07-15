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США передадут Молдавии 20 бронеавтомобилей

США передадут Молдавии 20 бронеавтомобилей HMMWV

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Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Соединенные Штаты передадут армии Молдавии на текущей неделе 20 бронеавтомобилей HMMWV (Humvee). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что данная военная техника предоставляется в качестве помощи в рамках договора об оборонном сотрудничестве 1995 года.

До этого Кишиневом была одобрена программа по переоснащению армии при поддержке США, ЕС и НАТО. Также власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%.

До этого сообщалось, что в мае на территории Молдавии прошли масштабные военные учения Swift Response 2024. Тренировки проводились под командованием США. При этом в них приняли участие более 400 военнослужащих из обоих государств. Во время учений молдавские и американские солдаты провели боевые стрельбы и отработали прыжки с парашютом.

Ранее американские солдаты провели учения, в рамках которых сражались с роботами.

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