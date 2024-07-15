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Минобороны РФ получило усовершенствованные самолеты

ОАК передала Минобороны РФ первые в 2024 году улучшенные самолеты МиГ-31

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Евгений Биятов/РИА Новости

Нижегородский авиационный завод «Сокол» (принадлежит «Ростеху») передал министерству обороны России первые в 2024 году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, отремонтированных и усовершенствованных. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации, завод является ее филиалом.

Отмечается, что самолеты поставлены в рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу.

В ОАК добавили, что после проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, истребители были отправлены к местам постоянного базирования.

Президент России Владимир Путин во время майского совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ).

Среди приоритетных направлений ВПК Путин перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее Путин рассказал о работе «народного ВПК».

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