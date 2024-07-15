В Минобороны уточнили статус позиций России под Часовым Яром

Российские войска улучшили свое положение по переднему краю в районе города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие Южной группировки во время боев поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За сутки потери украинской армии в данном направлении составили до 540 человек. Также ВСУ потеряли две единицы бронетехники, 14 единиц ствольной артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

До этого в ведомстве рассказали, что ВСУ за сутки лишились 1,9 тыс. солдат в ходе боев на разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр» противник потерял до 110 военных. Восточная группировка отчиталась об уничтожении 125 украинских солдат, центральная — 340, южная — 540, западная — 585, а северная — о ликвидации 200 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила украинский МиГ-29.