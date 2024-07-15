Берлин тайно передал Киеву большую партию оружия

Германия тайно отправила на Украину большую партию оружия. Об этом сообщил портал Merkur, сославшись на отчет немецкого военного ведомства о расходах на оборону.

В материале отмечается, что Берлин передал Киеву боеприпасы для танков Leopard 1A5 и Marder. Также украинские войска получили от ФРГ два инженерных танка Dachs, четыре танка разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Biber и один эвакуационный танк Bergepanzer 2.

«Украина надеется, что это поможет ей создать ударную группу», — говорится в публикации.

При этом обозреватели обратили особое внимание на отправку в зону конфликта установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Авторы статьи подчеркнули, что Вооруженные силы Германии не пользуются такими машинами. Чтобы помочь Киеву, немецкому руководству пришлось специально закупить данную технику у Вашингтона, уточнили журналисты.

12 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти страны готовы обсуждать поставки на Украину боеприпасов класса «воздух-воздух» для вооружения истребителей F-16. По словам политика, Берлин начнет соответствующие переговоры, если его об этом попросят.

Ранее в правительстве Германии оценили возможность прямого вмешательства в украинский конфликт.