Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Берлин тайно передал Киеву большую партию оружия

Merkur: ФРГ тайно передала Украине большую партию оружия

close
100%
Global Look Press

Германия тайно отправила на Украину большую партию оружия. Об этом сообщил портал Merkur, сославшись на отчет немецкого военного ведомства о расходах на оборону.

В материале отмечается, что Берлин передал Киеву боеприпасы для танков Leopard 1A5 и Marder. Также украинские войска получили от ФРГ два инженерных танка Dachs, четыре танка разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Biber и один эвакуационный танк Bergepanzer 2.

«Украина надеется, что это поможет ей создать ударную группу», — говорится в публикации.

При этом обозреватели обратили особое внимание на отправку в зону конфликта установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Авторы статьи подчеркнули, что Вооруженные силы Германии не пользуются такими машинами. Чтобы помочь Киеву, немецкому руководству пришлось специально закупить данную технику у Вашингтона, уточнили журналисты.

12 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти страны готовы обсуждать поставки на Украину боеприпасов класса «воздух-воздух» для вооружения истребителей F-16. По словам политика, Берлин начнет соответствующие переговоры, если его об этом попросят.

Ранее в правительстве Германии оценили возможность прямого вмешательства в украинский конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами