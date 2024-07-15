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В подполье сообщили о перестрелке на границе Одесской области и Молдавии

РИА: семь дезертиров ВСУ устроили перестрелку с пограничниками под Одессой

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Thomas Peter/Reuters

Семеро дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление. В результате пограничники отступили, понеся потери, сообщил подпольщик.

Лебедев также рассказал, что дезертиры в реке избавились от погон и оружия, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.

До этого «Украинская правда» написала, что в Одесской области дезертир из ВСУ напал на пограничников. Все произошло в населенном пункте Марьяновка. Пограничники остановили машину, в котором кроме водителя были еще четыре человека. Двое мужчин начали убегать в разных направлениях. Один из убегавших во время погони напал на военного. В итоге дезертира ликвидировали.

В июне сообщалось, что в Верховной раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Уточнялось, что инициаторами законопроекта выступила большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета.

Ранее ГБР Украины разрешило из-за нехватки солдат брать на военную службу дезертиров.

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