Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились 1,9 тыс. солдат в ходе боев на разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие данные приводит Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр» противник потерял до 110 военных. Восточная группировка отчиталась об уничтожении 125 украинских солдат, центральная — 340, южная — 540, западная — 585, а северная — о ликвидации 200 военнослужащих.

14 июля сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время в нем проводятся зачистка и разминирование.

Кроме того, были поражены живая сила и техника украинской армии в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки, а также отражены две контратаки штурмовых подразделений в ДНР.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила украинский МиГ-29.