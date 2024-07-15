Украинские военные за сутки более 40 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили 44 снаряда из артиллерии по населенным пунктам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вчерашний день и минувшую ночь обстреляли города Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Таврийск, села Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Солонцы и Ушкалка.

Губернатор региона уточнил, что в Новой Каховке из-за попадания снаряда по территории дачного кооператива «Дружба» начался пожар на площади 700 кв. метров. В результате инцидента выгорели четыре участка и две хозяйственные постройки. Также снаряды повредили электросети. Сейчас на месте прилета работают специалисты.

До этого взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Также назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной республике части региона получили повреждения в результате ударов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.