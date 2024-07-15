Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000

«Ростех»: ведутся работы по увеличению дальности применения ФАБ-3000

«Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пояснил, что неуправляемые авиабомбы с модулями планирования обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою.

В частности, в сообщении госкорпорации говорится о трехтонной авиабомбе ФАБ-3000, которая «стала еще более грозным оружием» и «сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность».

14 июня Минобороны опубликовало кадры с ударом ФАБ-3000 по позициям Вооруженных сил Украины. Авиабомба была сброшена российским самолетом Су-34 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Активно применять ФАБ-3000 на Украине Россия начала в июне 2024 года. Западные военные эксперты и аналитики называли результаты применения бомбы «ужасающими»: она моментально уничтожает инфраструктуру и огромное количество личного состава армии противника.

Подробнее об этом оружии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ВСУ раскрыли последствия ударов российских планирующих бомб по Часову Яру.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами