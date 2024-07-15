«Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000

«Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пояснил, что неуправляемые авиабомбы с модулями планирования обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою.

В частности, в сообщении госкорпорации говорится о трехтонной авиабомбе ФАБ-3000, которая «стала еще более грозным оружием» и «сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность».

14 июня Минобороны опубликовало кадры с ударом ФАБ-3000 по позициям Вооруженных сил Украины. Авиабомба была сброшена российским самолетом Су-34 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Активно применять ФАБ-3000 на Украине Россия начала в июне 2024 года. Западные военные эксперты и аналитики называли результаты применения бомбы «ужасающими»: она моментально уничтожает инфраструктуру и огромное количество личного состава армии противника.

Подробнее об этом оружии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ВСУ раскрыли последствия ударов российских планирующих бомб по Часову Яру.