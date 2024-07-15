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Шесть беспилотников сбили над тремя российскими областями

МО РФ: силы ПВО сбили шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Утром 15 июля т.г. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что силы ПВО уничтожили и перехватили один беспилотник над территорией Орловской, два — над территорией Брянской и еще три сбили в Курской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотник ВСУ был обезврежен на территории Орловского муниципального округа средствами радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что никто не пострадал.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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