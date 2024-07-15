Российские военные сбили дрон ВСУ над Орловской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежен утром 15 июля на территории Орловского муниципального округа средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника над регионом.

Также в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в ночь на 15 июля уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника. Большинство из них было сбито над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что российские военные стали использовать собак для борьбы с дронами.