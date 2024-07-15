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Российские военные сбили дрон ВСУ над Орловской областью

Клычков: дрон ВСУ обезврежен в Орловской области средствами РЭБ

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежен утром 15 июля на территории Орловского муниципального округа средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника над регионом.

Также в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в ночь на 15 июля уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника. Большинство из них было сбито над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что российские военные стали использовать собак для борьбы с дронами.

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Атаки БПЛА на Россию
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