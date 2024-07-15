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В подполье рассказали об ударе по Харькову

Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по личному составу ВСУ и складу в Харькове

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело по личном составу и склад зацепило не слабо», — написал Лебедев, ссылаясь на свои источники.

Подробностей он не привел.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. Кроме того, взрывы звучали в Одессе.

13 июля Лебедев заявлял, что российские войска подорвали поезд с боеприпасами ВСУ в селе Буды, которое находится неподалеку от Харькова.

До этого сообщалось, что российская администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под ее контроль перешли 13 населенных пунктов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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