Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный получил пять лет колонии за решение провести время с семьей

В Абакане военнослужащего осудили на пять лет за временное уклонение от службы

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы российского военнослужащего Владислава Филатова за временное уклонение от службы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным ведомства, Филатов решил провести время с семьей, поэтому 22 сентября 2023 года он не вернулся из отпуска на службу. Боец прибыл в военный комиссариат лишь 17 января 2024 года.

Филатова отправят в колонию общего режима.

В начале июля сообщалось, что в Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части. Некоторые из солдат совершили мелкие правонарушения.

Также в конце июня Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Вадима Пельменева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части.

Ранее президент Владимир Путин поручил привести в порядок систему отпусков для участников СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами