На Западе допустили негативные последствия для США из-за передачи F-16

США могут столкнуться с унижением в случае передачи Украине самолетов-истребителей F-16. Такое мнение высказал аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI.

Таким унижением он назвал демонстрацию потенциально сбитых российской армией самолетов на Красной площади.

Также Фенуик отметил, что США ждут тревожные последствия в случае, если F-16 попадут в руки российских экспертов, которые смогут изучить работу самолетов, выяснить, как работают приборы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого французский авиационный эксперт Сириль де Латтр предположил, что Украина в случае получения американских F-16 может попытаться использовать их для отвлечения внимания истребителей РФ от действий других своих самолетов.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300. По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.