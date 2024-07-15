Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе допустили негативные последствия для США из-за передачи F-16

Эксперт Фенуик: передача истребителей F-16 Украине грозит унижением Западу

close
100%
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США могут столкнуться с унижением в случае передачи Украине самолетов-истребителей F-16. Такое мнение высказал аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI.

Таким унижением он назвал демонстрацию потенциально сбитых российской армией самолетов на Красной площади.

Также Фенуик отметил, что США ждут тревожные последствия в случае, если F-16 попадут в руки российских экспертов, которые смогут изучить работу самолетов, выяснить, как работают приборы.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого французский авиационный эксперт Сириль де Латтр предположил, что Украина в случае получения американских F-16 может попытаться использовать их для отвлечения внимания истребителей РФ от действий других своих самолетов.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300. По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами