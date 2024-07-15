В Одессе произошел мощный взрыв

На Украине произошел мощный взрыв в городе Одессе. О ЧП сообщает издание «Новости. Live».

Других подробностей на текущий момент нет.

В настоящее время в Одесской области действует воздушная тревога.

В начале ночи уже сообщалось о взрыве в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.