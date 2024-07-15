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В НАТО оценили возможность ударов по российским самолетам над Украиной

Столтенберг: Польша как член НАТО не будет сбивать самолеты ВС РФ над Украиной

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Столтенберга, НАТО не будет участвовать в российско-украинском конфликте. Он подчеркнул, что альянс поддержит Киев в уничтожении российских самолетов, но не будет вовлечен напрямую.

До этого руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

Как отметил Сикорский, в соглашении Киева и Варшавы по безопасности говорится, что польская сторона изучит соответствующий шаг. Глава МИД Польши добавил, что Киев не против, если Польша будет сбивать ракеты ВС РФ над украинской территорией.

Накануне Сикорский говорил, что НАТО не собираются принимать Украину в ближайшее время, так как не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях.

Ранее американский профессор назвал ужасными результаты Украины на поле боя.

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