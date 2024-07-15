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Российская установка «Град» на Авдеевском направлении поразила район сосредоточения ВСУ

Минобороны: РСЗО «Град» под Авдеевкой поразила район сосредоточения ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении нанесла удар по району сосредоточения живой силы и техники украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

По предоставленной военным ведомством информации, расчет РСЗО получил от операторов разведывательного беспилотника сведения о месте расположения большого количества личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого установка «Град» оперативно выдвинулась в район боевого применения. Артиллеристы залпом реактивных снарядов калибра 122 миллиметра уничтожили скопление личного состава и техники противника на дистанции свыше 15 километров.

Затем российские бойцы выполнили противоогневой маневр и быстро покинули позицию.

До этого сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» на правом берегу Днепра на Херсонском направлении ликвидировал подразделение Вооруженных сил Украины численностью в полвзвода личного состава.

Ранее в ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.

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