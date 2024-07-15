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Французский эксперт рассказал, как Киев будет использовать самолеты F-16

Эксперт де Латтр: Киев может попытаться применять F-16 для отвлечения внимания

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Украина в случае получения американских F-16 может попытаться использовать их для отвлечения внимания истребителей РФ от действий других своих самолетов. Об этом в интервью ТАСС заявил французский авиационный эксперт Сириль де Латтр.

Он напомнил, что сейчас Киев может рассчитывать лишь на шесть истребителей F-16. Поэтому они не смогут постоянно находиться в воздухе в ожидании воздушного боя с российской авиацией. В связи с этим украинская тактика будет заключаться в отвлечении на короткое время внимания российских истребителей от других самолетов своих военно-воздушных сил.

Эксперт отметил, что российская армия для противодействия подобной тактике должна обладать возможностью рано обнаруживать самолеты противника в воздушном пространстве Украины.

До этого обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что обещанные Украине истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве.

Ранее главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

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Операция на Украине
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