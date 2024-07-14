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Летчик Су-34 рассказал, какое российское оружие наводит ужас на ВСУ

Летчик Су-34: российские авиабомбы с УМПК наводят ужас на ВСУ

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отразить российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) даже с помощью западного вооружения, поэтому они наводят на них ужас. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» летчик истребителя-бомбардировщика Су-34.

«На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может ни «Патриотами» (американский зенитный ракетный комплекс Patriot — прим. ред.), ни «Гепардами» (немецкие зенитные самоходные установки Gepard — прим. ред.). Они на него наводит ужас», — сказал он.

14 июля российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне ответственности северной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ.

Активно применять ФАБ-3000 на Украине Россия начала в июне 2024 года. Западные военные эксперты и аналитики называли результаты применения бомбы «ужасающими»: она моментально уничтожает инфраструктуру и огромное количество личного состава армии противника.

Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Чехии рассказали об эффективном применении ВС РФ планирующих бомб.

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