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Миллионы военнобязанных украинцев могут не успеть обновить данные в ТЦК

Нардеп Синютка: 6-7 млн украинцев могут не успеть обновить данные в ТЦК к 17 июля

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Shutterstock

На Украине от 6 до 7 млн военнообязанных граждан могут не успеть обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом заявил депутат Верхо Олег Синютка, передает украинское издание «Страна.ua».

По данным Минобороны Украины, 3 млн украинцев уже обновили свои данные в ТЦК.

До этого сообщалось, что на Украине с 17 июля начнут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные. В отношении таких граждан будут открыты дела об административных правонарушениях. Их можно будет обжаловать в суде, предоставив подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно.

Размер штрафа ставит от 15 тыс. до 25,5 тысяч гривен ($366-599). Штрафы будут выписывать сотрудники ТЦК.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе задержали врачей-психиатров за помощь уклонистам.

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