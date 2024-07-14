Российская армия поразила железнодорожный эшелон с солдатами и техникой Вооруженных сил Украины на станции разгрузки, а также уничтожила зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены при помощи авиации, беспилотников, ракетных комплексов и артиллерии. Помимо немецкого ЗРК и ж/д эшелона, ВС РФ поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса «Печора» 160-зенитной ракетной бригады ВСУ.

Противник потерял более 140 солдат, пять бронемашин, радиолокационную станцию TRML-4D, 15 автомобилей, а также понес иные потери в 129 районах зоны СВО.

До этого командир штурмового подразделения Вооруженных сил России с позывным «Джек» рассказал, что его группа заняла три украинских опорных пункта при плане на день захватить один. Он добавил, что такой скорости продвижения штурмовых групп не ожидали солдаты ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России овладели населенным пунктом Урожайное в ДНР.