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Российские войска за сутки уничтожили несколько складов ВСУ

Минобороны РФ: в ДНР российские военные поразили 6 складов с боеприпасами ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные за сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику четырех механизированных, одной мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Григоровки, Переездном, Звановки, Калининой, Предтечино, Андреевки, Верхнекаменском и Часова Яра.

В итоге за сутки ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину «HMMWV» и девять автомобилей.

До этого командир штурмового подразделения ВС РФ с позывным «Джек» рассказал, что его группа заняла три украинских опорных пункта при плане на день захватить один. Он добавил, что такой скорости продвижения штурмовых групп не ожидали солдаты ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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