Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000

Российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры использования бомбы показало Минобороны РФ.

«Сложно представить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы», — прокомментировал использование снаряда летчик Су-34.

Отмечается, что пункт дислокации ВСУ находился в зоне ответственности северной группировки ВС РФ. После того, как удар по нему был успешно нанесен, самолет вернулся на аэродром вылета.

Активно применять ФАБ-300 на Украине Россия начала в июне 2024 года. Западные военные эксперты и аналитики называли результаты применения бомбы «ужасающими»: она моментально уничтожает инфраструктуру и огромное количество личного состава армии противника.

Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ВСУ раскрыли последствия ударов российских планирующих бомб по Часову Яру.