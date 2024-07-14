Появилось видео эффектного уничтожения украинского расчета БПЛА

Расчет орудия «Нона-К» западной группировки российских войск сумел с первого выстрела уничтожить расчет беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры эффектной ликвидации расчета опубликовало Минобороны РФ.

На видео показано, как орудие стреляет, после чего расчету поступает информация о том, что ему удалось поразить цель с первого выстрела.

«Отличное попадание», — прокомментировал произошедшее командир орудия с позывным Макарыч.

Военнослужащий рассказал, что интенсивность работы у расчетов «Нона-К» очень высокая, особенно когда нужно поддерживать огнем штурмовиков. Однако снаряды солдатам доставляют без перебоев, поэтому работа орудий не прерывается.

До этого сообщалось, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по ж/д эшелону ВСУ в Харьковской области. Российский беспилотник «Орлан-10» зафиксировал успешное поражение цели.

Ранее стало известно, что военные подняли флаг России над администрацией села Урожайное в ДНР.