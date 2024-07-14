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Нетаньяху назвал условие для окончания войны в Газе

Нетаньяху: Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

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Ronen Zvulun/Reuters

Военная операция израильской армии в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью уничтожены все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Многие из вас спрашивают, когда закончится эта война. Мой ответ ясен и однозначен — она завершится только тогда, когда мы добьемся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа — это не пустое слово», — заявил он.

Нетаньяху подчеркнул, что «победа будет достигнута», когда Израиль уничтожит как военный, так и управленческий потенциал ХАМАС, а также вернет всех израильских заложников домой.

Также премьер заявил, что целью удара по анклаву была попытка уничтожить руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Нетаньяху признал отсутствие подтверждения ликвидации ад-Дейфа.

Глава израильского правительства добавил, что операция в любом случае является поворотным моментом в военной кампании в анклаве. Она также служит сигналом Ирану и «всем его сателлитам» в регионе.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм лагерей беженцев, расположенных к востоку от Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Ранее россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС.

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