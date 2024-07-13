Британский аналитик заявил о наступлении поворотного момента в СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине достигла поворотного момента, после которого у украинской армии уже нет шансов избежать поражения. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем канале на видеохостинге YouTube.

«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают. Мы уже достигли точки невозврата», — сказал он.

По словам Меркуриса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли предела своих возможностей и уперлись в дефицит живой силы и вооружения, поэтому теряют возможность продолжать сопротивление.

Эксперт констатировал наступление последнего этапа СВО, который приведет к неминуемому поражению Украины.

11 июля Меркурис сообщал, что у Вооруженных сил РФ появилась возможность наносить удары по любым целям украинской армии из-за истощения противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. По его словам, теперь ВС РФ наносят колоссальный ущерб украинцам даже в светлое время суток.

В июне он заявлял, что российские ракетные комплексы «Искандер» эффективно работают по целям на Украине, в то время как ATACMS производства США редко прорывают ПВО. «Искандеры» — значительно более современные системы, чем ATACMS, уверен Меркурис.

Ранее экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине.