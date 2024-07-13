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Российский корвет принял участие в учениях флота КНР

МО РФ: корвет ТОФ «Совершенный» принял участие в учениях флота КНР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Корвет российского Тихоокеанского флота «Совершенный» принял участие в учениях флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Совместные учения прошли в рамках российско-китайского совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со стороны НОАК в них приняли участие эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». Корабли отрабатывали применение штатных комплексов ракетного и артиллерийского вооружения по плавающим морским целям.

«После завершения тренировки совместный штаб подвел итоги практических действий», — сообщили в Минобороны.

До этого корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном учении.

Филиппинское, или Южно-Китайское, море является спорной территорией из-за находящегося на его территории архипелага Спратли, на острова которого претендуют пять стран — Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, — а также непризнанный Тайвань.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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