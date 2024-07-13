В украинский город Харьков прибыла группа французских наемников, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

«Харьков. Франки военные возле РОСТа (супермаркет. — прим. ред.) на Холодной горе (восточный район Харькова. — прим. ред.), десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более, РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — написал Лебедеву житель Харькова.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте называют «шаромыжники». Слово образовано от французского словосочетания сher ami — «милый друг». Так голодные и замерзающие солдаты Великой армии Наполеона Бонапарта после разгрома и во время отступления в 1812 году обращались к русским крестьянам с просьбой дать еды или теплую одежду.

Ранее суд вынес приговор воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам.