ВС РФ поразили завод по производству взрывчатки на Украине

Российские военнослужащие уничтожили завод по производству взрывчатых веществ на территории Украины. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что боевую задачу выполнили ракетные войска и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Им содействовали армейская оперативно-тактическая авиация и артиллерия.

«Уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражен завод по производству взрывчатых веществ», — говорится в заявлении.

Представители министерства добавили, что за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в 136-ти районах боевых действий.

13 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские солдаты уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Технику, которую обнаружили на правом берегу реки Днепр, ликвидировали при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего за неделю в Донецкой народной республике (ДНР) освободили четыре населенных пункта.