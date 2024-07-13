Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» на правом берегу Днепра на Херсонском направлении ликвидировал подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в полвзвода личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работает противник по нам, мы не даем ему покоя. Осуществляем огневые поражения целей. Сегодня цель с корректировкой: скопление противника, живой силы до 15 человек на правой стороне Днепра», — сказал представитель дивизиона российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Сатурн».

Уточняется, что расчет РСЗО «Град» получил от разведчиков ВС РФ ориентировку цели, которая находилась на правом берегу Днепра. Боевая машина отправилась на временную огневую позицию на переднем краю фронта. Она быстро отработала по переданным расчету координатам. В процессе стрельбы российские военные произвели дополнительную корректировку огня. Согласно информации объективного контроля от оптического комплекса «Ирония», огонь российского «Града» уничтожил подразделение ВСУ общей численностью около 15 человек.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке в ДНР схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.