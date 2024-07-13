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В городе ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным оружием

ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с гранатометами из США и Швеции

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в городе Авдеевке в Донецкой народной республике схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.

В схроне нашли один гранатомет Socrat производства Швеции, один гранатомет M72A6 производства США, а также 29 выстрелов ПГ-9.

В ФСБ добавили, что силовики продолжают работу по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на перешедших под контроль российской армии территориях.

5 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон с оружием в Володарском районе ДНР. Тайник заготовили украинские диверсионные группы.

Ранее в московском лесу нашли схрон с боеприпасами.

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