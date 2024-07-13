В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — заявили журналисты.

До этого назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной республике части региона получили повреждения в результате ударов.

Накануне сообщалось, что в Бердянске на юге Запорожской области произошло два взрыва.

Также 12 июля в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.