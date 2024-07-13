Французских наемников, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте называют «шаромыжники». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Французских солдат и наемников называют шаромыжники. Это нарицательное слово имеет исторические корни и уходит в 1812 год, когда французские войска напали на Российскую империю и были повержены», — рассказал Рогов.

Слово «шаромыжник» образовано от французского словосочетания сher ami — «милый друг». Так голодные и замерзающие солдаты Великой армии Наполеона Бонапарта после разгрома и во время отступления обращались к русским крестьянам с просьбой дать еды или теплую одежду.

До этого на саммите НАТО в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что альянс не намерен прямо вмешиваться в украинский конфликт, но будет поддерживать Киев, чтобы предотвратить победу России.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.