В Германии сообщили о секретном плане по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай переброски войск НАТО на восток. Об этом сообщила газета Bild.

«План получил название Operationsplan Deutschland. В нем идет речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры», — пишет издание.

В плане указано, что Германия является неким узловым пунктом для НАТО, задачей которого будет переброска военных альянса на восток.

До этого сообщалось, что Вашингтон начнет развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.

Позже глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может атаковать одну из стран–участниц НАТО в 2029 году.

Ранее в Германии оценили возможность отправки военных НАТО на Украину.